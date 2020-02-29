立法院8個常設委員會席次底定，3月2日各委員會將舉行召委選舉，召委握有法案排審、安排部會官員報告質詢等權力，是各黨團極力爭取的位置，民進黨因席次優勢，確定在8個委員會至少拿下一席召委，內政、司法法制、衛環委員會更有機會2席召委全拿，關鍵取決於台灣民眾黨、時代力量態度。民眾黨黨不表態，強調將以議題尋找合作對象，保持開放態度，不排除票投自己。時力黨團不自推人選、不投國民黨，傾向支持民進黨召委人選。

第10屆立院第1會期各委員名單日前底定，民進黨重兵佈署內政及衛環委員會，各有9席立委；司法法制民進黨雖僅有8席，但該委員會民眾黨只有4席，民眾黨在內政及司法法制委員會各有1席，時力在衛環委員會也有1席，小黨成為藍綠角逐委員會召委的關鍵少數。

民眾黨團總召賴香伶坦言，藍綠黨團總召都有來拜會爭取支持，黨團表達希望未來在議題跟法案可以協助，像是推動一憲二法下修公民投票年齡、公共衛生師法、居住正義等議題，藍綠也都釋出善意，表達理念相近的議題都可以合作，並案排入議案沒問題，因此，民眾黨團傾向是各委員會議題，決定召委支持對象。

賴香伶說，2月27日黨團會議有討論召委選舉，基本上5位立委有共識，對於與藍綠議題合作不排斥，因各委員會欲推動的議題法案不同，所以召委選舉採取開放的態度，投藍或綠、自推人選、不表態都是選項。

時力黨團總召邱顯智則說，時力不會自己推人選，召委選舉也不可能投給國民黨，畢竟兩黨政治光譜天差地遠，傾向支持民進黨，但還是要是民進黨推派的召委人選理念是否相近，若理念不同將不投票，實際狀況黨團還需要再討論。

(中時 )