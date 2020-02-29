立法院長游錫堃傳出找前立委洪慈庸擔任立法院顧問，月薪12萬元起跳，據悉是相中她年輕、有立委經驗，不過消息曝光後，網紅「486先生」在臉書透露早有意找洪慈庸到公司上班，卻被游院長捷足先登，讓他直呼氣死了。

網紅486先生透露三月原要跟洪慈庸碰面，計畫當面邀約她到公司任職，月薪也祭出14萬高薪，豈知卻被游院長搶先一步，如今傳出有人直指洪慈庸根本是酬庸，這讓486先生向洪慈庸喊話，表示自己公司台中有點便利上班，每年有育兒津貼，還可以帶寶寶上班，此外洪慈庸還能每個月台北、台中、高雄三地輪流當一日店長，又可改當YOUTUBER拍攝「菜鳥媽媽洪慈庸日記」，開出如此多優渥條件挖角，讓他再次喊話：「先別答應游錫堃啊」。

對此網友紛紛留言：「一個月差兩萬⋯在笨也要選高一點」、「洪姐姐能在486大哥公司任職！一定能開拓更多公司業務」、「她比較適合在486這裡上班，趕快挖角過來」。

(中時電子報)