MINI近年推陳出新，車型款式選擇越來越多，乍看分不太出差別，但比較後就能發現廠方對目標客層的精準掌握；眼前MINI Cooper S Clubman、MINI Cooper Countryman兩車軸距長度相同，但是卻創造出不同車室空間與外觀造型，前者偏重個人或兩人世界，獨樹一格；後者則因為載人載物的靈活彈性，更加適合好友結伴，優雅大器。

MINI Cooper S Clubman的外觀有許多亮點，包括搭配環形LED日行燈的LED頭燈組，尾燈則採用Union Jack英國旗式樣尾燈；Split Doors對開式尾門結合Easy Opener感應開啟功能，讓便利性大增，若傾後座椅可讓載物容量自360L增加至1250L。

坐進車內，內裝採用Leatherette舒適皮質內裝及Piano Black內裝飾板，隱藏在車門把手、飾板、置物箱內的照明更是一「亮」點，中央儀表的LED飾環也會同步變色，車主可依心情調整出熱情的火紅或是炫目的藍紫色，改變車內的氛圍。

承襲自1960年起的對開式尾門設計。（陳大任攝）

對開式尾門具感應開啟功能。（陳大任攝）

內裝採用Leatherette舒適皮質內裝。（陳大任攝）

氣氛燈光照明會在車門飾板上變換色彩。（陳大任攝）

MINI Cooper S Clubman雙前座為電動調整附記憶功能。（陳大任攝）

MINI Cooper S Clubman後座採用60/40分離式可折座椅。（陳大任攝）

MINI在頭枕以細孔排列出英國旗式樣。（陳大任攝）

後座出風口附2個USB Type-C插孔。（陳大任攝）

搭配環形LED日行燈的LED頭燈組。（陳大任攝）

懸浮式定軸輪圈蓋讓「MINI」在輪胎滾動時仍可保持端正。（陳大任攝）

MINI Cooper Countryman的車內空間也一樣有著高質感的表現，後座椅背採取40/20/40的分離可折式設計，再加上座椅可前後滑移13cm，對於人員的乘載及長短大小不同的載運物品，都有更加彈性的運用方式，再加上車頂還有行李架可加裝自行車架、旅行箱甚至車頂帳篷，這對於喜歡呼朋引伴出遊的車主來說，是最實用的設計。

試駕車MINI Cooper S Clubman、MINI Cooper Countryman分別配置直列4缸2.0L渦輪增壓引擎及直列3缸1.5L渦輪增壓引擎，兩款引擎特性分別在1350、1480rpm時提供最大扭力（280Nm/220Nm），這對多數駕駛者來說，幾乎是輕踩油門就有十足動力，搭配Sport模式會顯得更加輕快靈活，消費者可視自己的偏好選擇，實際試駕的感受，1.5L引擎的表現一點也不遜色，但2.0L提供更加飽滿的動力，可從容應付滿載的任務。

MINI Cooper Countryman承襲經典懸浮式帽型車頂設計，展現獨特風格，售價161萬元起；試駕車加價1萬元選購賽車式樣引擎蓋飾條。（陳大任攝）

MINI Cooper Countryman擁有優雅的外型。（陳大任攝）

MINI Cooper Countryman雙前座為跑車化電動調整附記憶功能座椅。（陳大任攝）

後座椅背採取40/20/40的分離可折式設計。（陳大任攝）

行李廂容量450L，可以傾倒後座放大容量。（陳大任攝）

跑車式多功能真皮方向盤附定速裝置。（陳大任攝）

油門踏板與剎車踏板都是橢圓造型。（陳大任攝）

排檔頭造型美觀，後方為多功能控制旋鈕。（陳大任攝）

試駕車選購Visual Boost 6.5吋觸控螢幕。（陳大任攝）

中控台撥桿與旋鈕造型設計很有復古風。（陳大任攝）

(中時 )