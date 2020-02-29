星宇航空修護棚廠佔地約2萬平方公尺，預計2021年底完工啟用。（星宇航空提供）

星宇航空修護棚廠29日在桃園機場開工動土，由於一開航就遇上新冠肺炎疫情，導致新航線停飛減班及公司虧損，針對外界看衰星宇，董事長張國煒（暱稱K董）霸氣回應，「還好啦！」

張國煒表示，當初新航線開航被迫延遲固然遺憾，但是由於空中巴士產能不足，使得交機時間也會延後3到6個月，萬一準時交機，現在這些飛機反而會閒置在地面造成浪費。張國煒認為，新冠肺炎造成產業界的損失，恐怕會比SARS大上幾倍，雖然很多人覺得星宇很倒楣，不過張國煒反而覺得幸運，「好險我們只有3架飛機！」

張國煒也說，飛機棚廠是公司的必要建設，並不會因為疫情而暫緩，一切計畫都要照表操課。新冠肺炎的確衝擊所有航空業者，不過因為星宇的規模較小，公司的人事成本還超過設備成本，因此損失也相對不大，不過新冠肺炎不像SARS這麼簡單，疫情有可能會拖很久，做好準備因應變化才是最重要的。

此外，張國煒認為，國人的飛安意識逐漸提高，這也是大家對他最信任的地方；雖然有人質疑目前星宇沒有自己的維修棚廠會影響飛安，張國煒拍胸脯保證「大家不用擔心」，因為飛機和汽車不同，很多維修工作都可以在棚廠外進行，而且星宇買的都是新飛機，未來幾年「進廠大修」的機會根本不多，這是一般民眾比較不了解的地方。

由於桃園機場內可用的空地已經不多，受限於土地面積，新棚廠佔地約2萬平方公尺，預計2021年底完工啟用，屆時可同時容納1架A350及2架A321neo型客機，張國煒坦言「不大但堪用」。未來隨著桃機第3跑道及第3航廈的規畫建設，張國煒說將爭取機會建造更大的棚廠，這也是公司對國人飛安的承諾。

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(中時 )