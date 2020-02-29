台灣民眾黨新科立委高虹安不只本人顏值高，就連辦公室臉書小編也是「台大十三妹」之一的大美女，高虹安今（29）日在臉書釋出「連假小QA」影片，美女小編「水母」一起露臉打招呼，許多網友紛紛大讚漂亮。

高虹安今日在臉書介紹說，立法院下週將召開委員會，她會進入教育及文化委員會，幫民眾發聲監督部會，近期也積極跟相關部會首長談論未來在立法院的運作。她大讚科技部長陳良基非常認真，近期已到辦公室做詳細的業務報告。

除了談及委員會，高虹安同時介紹辦公室成員，表示很幸運有個臥虎藏龍的團隊，成員除了聰明的機器人同事Pepper（柯技安）、郭Temi以外，也找來兼具美麗及專業的水母，負責辦公室對外運作，上週更接下小編重責大任希望能多多幫忙在社群上的互動。她笑說，該篇臉書按讚數破3000，就會再請美女小編入鏡。

據了解，美女小編水母，就是台大十三妹之一的「公衛文」，亮麗外表深受外界注意。有許多網友在該篇貼文留言，「小編漂亮，虹安立委美麗」、「高虹安太可愛啦」、「我戀愛了」等。

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(中時電子報)