降群聚染疫風險！台鐵宣布：今至4／30「北車大廳禁坐地」 15:082020/02/29 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 降群聚染疫風險！台鐵宣布：今至4／30「北車大廳禁坐地與群聚。（示意圖／中時資料照） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣新冠肺炎確診病例增至39例，可能還會逐日增加，台鐵為避免疫情擴大、降低權群聚感風險，今天宣布，從今天（29日）15時起至4月30日，台北車站大廳禁止「民眾席地而坐及群聚」，同時大廳停止租借舉辦活動。 台鐵局表示，會在車站大廳周圍定點立牌公告，如遇有席地而坐及群聚者，將會同員警勸離，並進行消毒。 比酒精更方便好用 水神這些地點免費拿 (中時電子報) #大廳 #群聚 #風險 #台鐵 #席地而坐 也許您會感興趣 推薦閱讀 短評／勇敢上學去！ 04:102020/02/25 時論廣場 第4死！鑽石公主號429復航 10:102020/02/25 國際 大甲媽祖遶境引群聚感染疑慮 蘇揆回應了 17:162020/02/25 生活 防群聚感染 多個宗教團體暫停活動 18:322020/02/25 生活 北部婦女家庭群聚結案 接觸者均陰性 13:412020/02/26 生活 防群聚感染 羅東防疫深入社區大樓 16:152020/02/26 生活 還有3顆未爆彈！韓恐再爆醫院群聚感染 00:022020/02/27 國際 台32例確診 為案27老翁印尼看護 04:092020/02/27 焦點新聞 第32例醫院趴趴走 看護確診爆破口 04:102020/02/27 生活新聞 防群聚感染 羅東社區大樓大消毒 04:102020/02/27 地方新聞 社會熱門新聞 被嗆陸員工害生意差！基隆廟口上演 「鼎邊銼VS.奶油螃蟹」全武行 - 社會 女游泳被「精子」滲入會懷孕？醫曝真相 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 乾妹被騙砲 乾哥相挺遭20多人砍殺丟包 - 社會 228連假住房率逆勢成長？ 花蓮業者這樣說 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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