台灣新冠肺炎確診病例增至39例，可能還會逐日增加，台鐵為避免疫情擴大、降低權群聚感風險，今天宣布，從今天（29日）15時起至4月30日，台北車站大廳禁止「民眾席地而坐及群聚」，同時大廳停止租借舉辦活動。

台鐵局表示，會在車站大廳周圍定點立牌公告，如遇有席地而坐及群聚者，將會同員警勸離，並進行消毒。

(中時電子報)