跟著偉哲「想見你」。（翻攝臉書／曹婷婷台南傳真）

黃偉哲品嘗李子維吃的鍋燒意麵。（翻攝臉書／曹婷婷台南傳真）

近期最夯台劇《想見你》雖然全劇已經落幕，卻也掀起一股追著「想見你」劇中場景的粉絲朝聖，由於這齣好戲是向台南市政府申請住宿補助，全劇主要場景也幾乎都在台南發生，台南市長黃偉哲也走進《想見你》場景，品嘗鍋燒意麵、白糖粿、冬瓜茶，黃偉哲最後模仿男女主角在鞦韆訴說穿越的情節，自創「我在台南漁光島、樹下鞦韆上想見你」，讓網友直呼好可愛！

正值放疫時期，台南觀光一直受到不少民眾喜愛，黃偉哲今天加碼推出「想見你」版本，希望民眾在做好防疫的同時，也要走出戶外踏青、放鬆身心，特別錄製「想見你」台南揭祕版本的微旅行景點推薦，有別於一般熱門景點，這回介紹的都是劇中粉絲耳熟能詳的場景，看了格外有感。

黃偉哲一開始先走前進李子維與黃雨萱相遇的32唱片行，這裏其實是位於中西區、市府文化局歷史老屋修繕經營補助案例之一「小半樓」，「小半樓」原為西藥房老屋，迄已近70年歷史，2014年台南資深茶人兼陶藝創作家方啟文老師，以「小半樓」為陶藝文創館。他ㄧ現身就戴上口罩宣導防疫，不少網友都大讚用心，宣傳台南不忘宣導防疫。

(中時 )