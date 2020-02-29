國內爆發新冠肺炎院內感染情況，但中央疫情指揮中心沒公布醫院名稱，讓網友非常震驚直喊扯，但也有網友認為不公布是對的，避免造成更多的恐慌。

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增5例新冠肺炎確定病例，其中4例為昨日公布北部50多歲婦女(案34)的北部醫院的接觸者，分別為1名清潔人員(案35)及3名護理人員(案36至38)。截至目前，國內已累計39例。

是否最後會採取和平醫院封院的措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣醫院體系採分流分艙，不敢說沒可能，但需步步為營，每一步都要腳踏實地做，短時間內估計不會封院。

不過由於沒有公布醫院為何？這點引起許多網友正反兩面的討論，「這次不公佈會不會太扯啊」、「真的覺得如果有院內感染可能該公佈一下」、「所以是哪間不准探病啊」！但也有網友認為，不公布是對的，避免造成更多的恐慌。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)