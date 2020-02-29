火腿隊與歐力士的熱身賽，因為新冠肺炎疫情影響採「無觀眾」比賽，因此札幌巨蛋空無一人，王柏融則擔任先發第五棒、指定打擊，前2打席纏鬥多球，可惜最後都沒有安打貢獻，第3打席把握紅中直球，敲出此戰首安後便退場，總計3打數1安打。

王柏融首打席與山岡泰輔纏鬥7球，最後敲成游擊高飛球遭接殺。4局下半2人出局、三壘有人的情況下，王柏融再次面對山岡泰輔，纏鬥到第9球，最後可惜敲出一壘方向滾地球出局，失去賺打點機會。

前2打席展現纏鬥功力，共消耗對手16球，不過第3打席王柏融瞄準好球就出棒。6局下半歐力士換投村西良太，遭火腿左打者石井一成、西川遙輝連續敲安攻下首分，横尾俊建補上帶1分打點安打，2人出局情況輪到王柏融，第2球就攻擊紅中直球，敲成右外野方向安打，王柏融上壘後隨即退場休息，由今井順之助代跑。

6局結束火腿以2比3暫時落後，而歐力士尚未派出張奕上場，此戰王柏融無緣與張奕對決。不過王柏融3打數1安打，打擊率上升至4成。

最後火腿在9局下半2人出局、滿壘的情況下，靠杉谷拳士的再見安打贏得比賽，以4比3氣走歐力士。

(中時 )