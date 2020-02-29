女生泳池內被「精子」滲入會懷孕？這個問題日前在印尼掀起一場風波，由於該國醫生協會出面證實：「不可能」，致使主張會懷孕的一名女性官員，遭不少網友炮轟應辭職或拔官。

據香港01報導，任職於印尼兒童保護委員會的一名官員Sitti Hikmawatty談及青少年懷孕的議題時表示，有些人的精子是非常強壯的，如果有男子在泳池裡「射精」，可能會讓同池的女性懷孕，因此主張男女泳池應該分開。

對此說法，印尼醫師協會（Indonesian Doctors Associatio）會長Nazar出面打臉說：「泳池水除了氯還有許多化學物質，精子是不能在這樣的環境下生存，女性不可能在泳池中受孕」。

一名網紅醫師也回應，並非每個游泳的男人都會在泳池射精，而且精子不可能在含氯的游泳池裡生存，更別說游進陰道了。提出泳池懷孕說的官員Sitti Hikmawatty飽受批評後，終於23日發表聲明公開道歉，表示這只是她的個人言論，不過政府已經組成委員會，將決定是否對她進行懲處。

(中時電子報)