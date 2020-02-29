中央流行疫情指揮中心29日公告新增5例新冠肺炎確診病例，其中1例是在1月29日到2月21日跟親友前往杜拜埃及旅遊，指揮官陳時中指出，目前肺炎疫情已經擴大，世界流行已經展開，出外旅遊的風險提高，建議不要出國。

中央流行疫情指揮中心指出，新增案例39是北部60多歲女性，1月29日至2月21日與親友跟團至杜拜、埃及旅遊，同團旅客除個案外共36人，2月20日於埃及旅遊時出現喉嚨痛及咳嗽症狀，21日返國後至診所就醫，26日咳嗽加劇，且出現胸悶、肚子不適及嘔吐症狀情形，於28日就醫並採檢通報，經檢驗於今日確診，目前已收治負壓隔離病房治療；依個案發病前活動史研判，於境外感染的可能性較高，衛生單位將進一步調查個案旅遊行程，並持續追蹤個案同團旅客、親友及就醫接觸者健康情形。

陳時中指出，飛行當中密閉空間的風險，飛機本身有風險存在，且長途飛行在到達地點途中有被傳染的可能，出外旅遊的風險提高，建議不要出國。

至於亞洲國家新增確診數量快速，韓國短短時間內就達到2300多例，日本增加速度也很快，尤其有鑽石公主號下船乘客雖是陰性但後續有確診的狀況，雖然現在台灣籍旅客回台沒有這樣的症狀，但未來10天內若有新變化，就會提高旅遊警示等級。

目前國際間累計5,251例確診病例，較28新增1,058例，分布57個國家/地區，新增墨西哥、紐西蘭、奈及利亞、亞塞拜然、立陶宛、白俄羅斯、聖馬利諾及冰島共8國；病例數以韓國2,337例、義大利888例、日本鑽石公主號687例(含本國籍5例)、伊朗388例及日本233例為多；病例中84例死亡，其中伊朗34例、義大利21例、韓國13例、鑽石公主號6例、日本5例、香港2例、法國2例、菲律賓1例。世界衛生組織已於2月28日將全球擴散及衝擊風險等級調升至非常高。

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