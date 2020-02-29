超前部署加強防疫，北捷表示宣布自即日起，在台北車站板南線2號詢問處旁入口閘門處，試辦增設紅外線熱顯像儀即時偵測旅客體溫，如發現旅客體溫異常超過37.5度，將再透過耳溫槍進行複檢，確認發燒將主動關懷並協助就醫，後續將依交通部對軌道運輸業統一作法，研議必要時將於運量較大等車站採購增設紅外線熱像儀。

北捷總經理沈志藏表示，台北捷運為因應新型冠狀病毒肺炎，我們平時車站跟電聯車加強消毒清潔外，配合中央一級開設，利用我們平常維護設備用的紅外線熱像儀，把它改裝成溫度監測器，當偵測到旅客溫度超過37.5的時候，就會引導旅客到等候區。同時，並用耳溫槍加以測量，如果確認旅客溫度超過37.5度，就會通知119送醫。

沈志藏說，北車增設之紅外線熱顯像儀，將原偵測設備溫度的紅外線熱顯像儀，改裝成可即時偵測多位進站旅客體溫，偵測區塊中顯示最高溫度，如超過37.5度螢幕將以不同顏色顯示。沈智藏強調，目前為試辦階段，未來將研擬擴大實施，增設至運量較大與機場有關的的車站。

北捷強調，臺北捷運、貓空纜車、兒童新樂園及臺北小巨蛋等第一線服務人員，值勤時已全面配戴口罩；捷運電聯車車廂每天出車前及8小時加強消毒作業；捷運車站、地下街、貓纜、小巨蛋、兒樂及北投會館等場所，旅客民眾頻繁接觸之設備，如自動售票機、加值機、ATM螢幕及按鈕，廁所馬桶座墊及門把，詢問處窗口桌面，電扶梯扶手帶及電梯按鈕等，消毒頻率為每4小時1次。除此之外，2／19起，臺北捷運車站詢問處、兒童新樂園、貓空纜車及小巨蛋皆設置酒精噴瓶提供民眾使用。

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