「青春山海線-Higher篇」。（新北市觀旅局提供／許哲瑗新北傳真）

「淡蘭古道-功夫篇」。（新北市觀旅局提供／許哲瑗新北傳真）

新北巿觀旅局推出2支觀光品牌影片，在2020「第2回日本國際觀光映像祭」雙雙獲獎，分別為介紹北海岸美景的「青春山海線-Higher篇」，以及設計大師蕭青陽操刀的「淡蘭古道-功夫篇」；觀旅局長張其強表示，觀光產業受疫情衝擊大，新北市結合旅宿優惠推出套裝行程，值得體驗。

新北市觀旅局表示，該映像祭今年吸引1014支國際作品參賽，分為日本、全球及東亞部門，歷經3個月評選，新北市2支影片脫穎而出，「淡蘭古道-功夫篇」獲得「東亞觀光影片優秀賞」，「青春山海線-Higher篇」則榮獲「音樂影片優秀賞」，被選為影展主題片內容之一。

「淡蘭古道-功夫篇」導演蕭青陽表示，相信評審團透過影片，深深被淡蘭古道美景吸引，感受蘊藏在古道裡的真功夫，是勝出關鍵，影片透過美學的內涵，傳遞古道在現代的旅遊意義，可以享受健行、跑步、瑜珈、書法與品茗，值得旅客踏尋。

張其強介紹，「青春山海線」首開先例，採MV方式行銷新北觀光，邀請金馬獎導演陳鈺杰操刀拍攝，展現淡水到貢寮海岸線的自然廣闊風光，以及兼顧環保概念，感謝評審肯定新北的用心與創新，不論是邀請網紅與YouTuber來台拍片，或是結合旅遊新趨勢將美景入鏡，盼能透過影片行銷，讓各界看見新北之美。

張其強表示，因疫情影響持續爭取中央補助並提振地方觀光，市府已邀集觀光產業規劃主打「全戶外」、「全部事先預約」、「深度體驗」、並結合旅宿業者的「超值優惠」，將推出青春山海線、淡蘭古道包括一日遊、兩天一夜，或是結合旅館和民宿的三天行程，供國人作為旅遊參考，將持續深耕戶外景點、遊程及鼓勵旅宿業者推出更多優惠措施。

(中時 )