新冠肺炎疫情升溫，確診病例不斷增加，甚至確診病患無視法律規定，到處「趴趴走」，法務部長蔡清祥29日重申，因應防疫特別條例施行及疫情中心升級為一級開設，法務部已經要求各地檢署即刻成立「防疫處理小組」，對於觸犯刑事責任的違反防疫行為，各檢察署絕對是「來真的」，依法嚴辦、速偵速結。

蔡清祥指出，各地檢署成立的「防疫處理小組」，由主任檢察官擔任召集人，並且加入調查、警政、衛政、消費者保護、公平交易、行政執行分署等機關成員及其他必要相關單位人員，以加強聯繫強化查處，擬定各地檢署執行計畫並落實執行。

對於囤積防疫物資或哄抬價格、散播疫情謠言或不實訊息這些觸犯刑事責任的行為，蔡清祥強調，「防疫處理小組」絕對是來真的，會依法嚴辦、速偵速結，至於受居家隔離或居家檢疫卻趴趴走等違反防疫規定的行政裁罰，在權責機關裁處後，逾期或拒不繳納者，各轄區行政執行分署，在接獲移送後，會迅速依法強制執行，遏止民眾恣意違規。

蔡清祥同時呼籲民眾應共同配合政府防疫措施，加強自我防護並全力遵照衛生主管機關的相關防疫處置，避免疫情擴散，維護全民健康。

(中時 )