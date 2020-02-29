新竹市長林智堅（中）近日親自前往春室體驗吹玻璃樂趣。（陳育賢攝）

新竹公園櫻花目前正值盛開期，而隱身在公園內玻璃工作坊「春室」，現場提供玻璃展售中心、京盛宇精緻茶飲以及現場玻璃示範表演及玻璃DIY，市府邀請民眾前來賞櫻之餘也可到「春室」一邊品茶、一邊體驗觀察玻璃工藝之美。

文化局表示，位在新竹公園玻璃博物館與動物園2號門之間的「春室」，其前身是玻璃工坊，於2005年完工開放，為3層樓鋼骨造建築，1樓設有吹製工作室，包含坩鍋爐、玻璃作業窯等，可提供吹製示範表演使用。

市府在2018年重新整修建物立面，委由新竹市老牌玻璃公司「春池玻璃」經營並將玻璃工坊改名為「春室」，農曆年期間已正式開幕，業者並指派春池玻璃師傅駐點，提高玻璃示範表演的量能，同時供遊客親身體驗口吹玻璃的樂趣。

市長林智堅近日也親自前往春室體驗吹玻璃樂趣，在高溫的作業窯中，先以吹管前端醮取玻璃膏並從另一端輕輕吹氣，撐大玻璃料，並在過程中不斷旋轉吹管保持平衡，再送往窯中熱塑，來回數次玻璃形狀逐漸出現後，即可將玻璃冷卻，從口吹管上取下，完成專屬自己、獨一無二的玻璃杯。

(中時 )