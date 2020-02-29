昔日道奇猛將普伊(Yasiel Puig)至今沒有人要，去年他歷經紅人、印地安人兩隊，雖然繳出20多轟，但他給球隊帶來的麻煩超過他的價值。去年開季首場打架事件，普伊演出「一打十」的勇猛鏡頭，轉到印地安人之後又有拒跑一壘的風波，他讓每個教練都很頭痛。

普伊是古巴人，綽號「野馬」，菜鳥年(2013)獲選新人王第2名，但他的糟糕性格也展現無遺。普伊在一次衝本壘時惡意推開對方捕手孟泰洛(Miguel Montero)，當時普伊已經出局(被觸殺)卻還是伸手推人，簡直豈有此理。孟泰洛說：「如果這人是我的隊友，我會好好教他不要敗壞自己的名聲。」

其實普伊還是很愛面子，他被三振的時候會故意按著身上某個部位，表示他身體不舒服才被三振。球隊教練都看在眼裡，講好聽一點是赤子之心，說白了就是很幼稚。後來他跟人衝突是家常便飯，馬林魚投手厄瑞納(José Ureña)曾批評他「跟嬰兒一樣。」

總之，普伊去年10月成為自由球員，他今年恐怕不容易拿到複數年的好合約，大概還要簽1年短約證明自己會乖乖聽話。他今年29歲，只用1年簽下一位有力量的外野手，還是有球隊願意的，比如說傷了外野手的洋基就可以考慮他。

(中時電子報)