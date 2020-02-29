近期新冠肺炎持續衝擊全球股市，疫情在大陸以外的國家火速蔓延開來，原本西方的投資人認為疫情僅止於大陸或東亞地區，不會波及歐美國家，未料義大利淪陷，引發市場恐慌。

但行情每每在絕望中誕生。猶記去年美中貿易戰開打，美中雙方打打談談，看似全球將因兩強的貿易壁壘下走向衰退，但行情也在此刻從9319點開始走向挑戰1萬2千點的路途。新冠肺炎雖然擴散極快，但在防疫觀念的建立以及人們對病毒逐步了解，防範治療的能力提升，疫情也將會漸趨緩和。

目前全球的資本市場來看，就如同巴菲特的公開信指出，當前資金過多而且利率過低，投資債券顯然不符合效益，因此此刻全球雖受到新冠肺炎疫情影響，但仍認為股票比債券更有投資價值，應趁短期疫情影響，投資後續能創造獲利的公司。

新冠肺炎改變人類生活模式，在台灣很多大餐廳、電影院、飯店、旅遊業、航空業受到非常大的影響，人們對於病毒的擔憂，減少移動、群聚、面對面接觸的機會，相關行業的業績也大幅滑落，但是衍生的網路購物、USBER EAT、FOODPANDA等行業反而需求大增。人類生活型態的改變也就是產業趨勢的變化，從網路購物的網家、富邦媒，網路學習的三貝德、乃至於雲端設備的緯穎、高力相關類股都開始走強。

另外，疫情的快速擴散，全球開始意識到生產基地過分集中在大陸，一旦出現大規模疫情將造成斷工、斷鏈危機，對企業產生極大的重創、甚至倒閉，因此打造第二供應鏈的趨勢成形，如泰鼎、泰金寶深耕泰國，金寶深耕菲律賓，國際大廠勢必在大陸以外的地區建立第二供應鏈。

狄更斯【雙城記】：這是個最好的時代，也是最壞的時代。過去如此，現在亦然。

※小編提醒：本文非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

(中時電子報)