入夜後開燈，宛若五星級飯店。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

台東南迴公路上的「大武衛生所暨緊急醫療中心」將在6月份完工，建築物外觀大體完成，黑白顏色加上粉色系調和，讓行經民眾都驚呼，美的像飯店！尤其入夜後打上光，整體氛圍就像是五星級飯店，美的讓人驚嘆。

究竟是甚麼建築阿？民眾行經南迴公路對於這棟建築總好奇提問，原來是「大武衛生所暨緊急醫療中心」，大武地區距離台東市區60公里，如有遇到緊急傷患，救護車到市區仍有1小時以上車程，嚴重影響病患救援時間。

為解決當地醫療問題，台東縣衛生局2012年提報「大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護品質提升計畫」，2016年獲中央1億4000萬補助興蓋大樓，於2018年5月動工，歷時1年多終於將在6月中旬完工，可望解決當地醫療資源不足問題。

如今大樓外觀曝光，雖然鐵皮圍籬還未拆除，但主體以黑白加上粉色系調和，美的讓人驚嘆，尤其晚間開燈打光後，宛若五星級飯店，讓路過民眾都忍不住停下觀望，直呼「太美了」。

台東縣衛生局表示，大武衛生所暨緊急醫療中心為4層樓990坪的建築物，設施包含，1、2樓為急診及醫療門診服務區域，3樓是人員行政辦公室，4樓則為職員宿舍，最重要的是提供24小時緊急醫療照護，讓當地居民也能有擁有健全的醫療資源。

(中時 )