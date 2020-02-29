女星陳艾琳2019年和交往兩年的Alex（顏庭笙）登記結婚，同年底更是迎來可愛的女兒「巧巧寶」，儘管生活變得忙碌不少，但看得出來相當幸福，她也不時會透過社群平台分享近況。陳艾琳歷經1個月的戒糖行動後，身體出現了驚人變化，她也曝光了一張腰部曲線照，完全看不出是產後4個多月的媽媽。

陳艾琳坦言，自從過完年發現自己胖了太多後，她便下定決心，戒吃任何甜點、精緻型澱粉，也完全不喝含糖飲料，沒想到就這麼過了1個月後，陳艾琳驚訝的發現，她的腰圍幾乎縮小了一圈，穿上牛仔褲都多了些空隙，腹部整個變得緊實許多，甚至出現明顯的2條馬甲線。

對於身體沒有過度依賴糖份、米飯，陳艾琳自己其實也很驚訝，戒吃這些食物後，反而覺得體態更加輕盈、無負擔，不過她也坦言，並沒有戒掉喝酒，「如果克制了酒精應該下腹會更快」，陳艾琳也許諾，等到夏天進一步搭配運動後，她相信很快就會瘦回產前的體態。

被太多粉絲詢問自己的飲食菜單，陳艾琳不藏私透露，「有吃氣炸鍋的炸雞塊，老公製」、「也一個月沒吃餅乾哩」、「每天都會喝咖啡，美式、義式膠囊或無糖拿鐵」，不過也有人提問，「請問琳琳剖腹多久以後可以開始運動呢？」對此陳艾琳則回應：「因人而異唷，還是要回診問醫生」。

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(中時電子報)