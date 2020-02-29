歐陽靖分享日本衛生紙被搶光。（圖／翻攝自歐陽靖・裏東京生存記臉書）

歐陽靖發文。（圖／翻攝自歐陽靖・裏東京生存記臉書）

旅日女星歐陽靖最近常在臉書分享日本對於新冠肺炎的防疫現況，引來不少討論。27日她曬出超市衛生紙被搶購一空照片，笑說：「日本怎麼除了防疫、連網路謠言都這麼慢半拍？」並分析日人會發生衛生紙之亂的原因是太相信上級的決策，等到感覺疫情影響到生活後，才開始無所適從，此番言論卻遭部分網友謾罵散佈不實謠言與恐慌。

歐陽靖日前發文表示，日本慢了台灣好幾周，最近才開始出現衛生紙之亂，主因是受到幾個網路謠言影響，一是衛生紙原料來自大陸、二是日本衛生紙工廠會因防疫停止運作、三是未來恐遇哄抬物價，雖然衛生紙廠商已闢謠，掛保證表示原料只有少部分來自大陸，供貨正常，但仍無法平息一向冷靜的日本人紛紛出手買面紙保心安。

許多人好奇為何日本晚這多步仍會出現衛生紙之亂？歐陽靖認為，一向順從的日本人起初安心地活在自己物資豐富的世界中，全盤相信政府與WHO宣稱的「只是新型感冒」，直到疫情失控、開始出現對政府的不信任後，日本人才跟著網友聲浪搶衛生紙，但一邊也期待有效的SOP趕快出來，讓生活回到正常軌道。

見歐陽靖發文，有網友痛批是傳播不實言論，「一邊講日本人是順民不關心疫情，一邊講日本民眾罵翻政府」，「版主一直講日本政府防疫不力、日本政府輕忽疫情、日本政府很扯，卻從頭到尾提不出到底是哪裡有問題」。對此，歐陽靖沒生氣，回應：「我覺得這是件很棒的事情，無論贊成或反對，每個人都有表達自己意見的權利。別忘了，台灣是全亞洲言論自由度與民主化最高的地方，身為一名文字創作者，我很感恩自己能生為台灣人，我也絕對不會刪除反對我看法的留言。」

(中時電子報)