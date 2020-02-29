內政部長徐國勇（前右）到旗山天后宮參拜，向民眾問好。（林瑞益攝）

內政部長徐國勇2月29日下午到高雄市旗山天后宮參拜，祈求國泰民安，對於新冠肺炎，他請民眾共同保護外籍移工，多注意移工們的健康。對於非法的移工，將持續查緝，並推動自行到案等政策。

徐國勇首先感謝天后宮的幫助，他說，宗教自由在台灣是人們的核心價值，是憲法所規定、保障人們宗教自由的權利。他感謝媽祖慈悲，保佑台灣，讓台灣能夠在瘟疫的防治方面能夠有一定的成果，讓瘟疫趕快遠離台灣。

對於新冠肺炎爆發第32例，徐國勇指出，內政部移民署對外籍移工有特別注意，包含他們的健康，至於失聯移工，會繼續查勤，依既有的步驟來處理。他也呼籲國人，不只要保護自己，也要保護家人，更要保護幫助你的移工，讓他們了解對抗新冠肺炎的疫情傳遞，要注意衛生與健康。

他說，移工能夠保護自己，也能保護被他照顧的人與家庭，移工在台灣的工作才會更順利，賺的錢也才能匯回家。內政部在移民署已經用各國語言、群組傳遞訊息以及傳單等，翻譯的語言包含俄羅斯、越南、泰國、緬甸、柬埔寨等。

對於非法移工，徐國勇說，該查緝的會查緝，有一波失聯移工的自行到案，成效相當好，會繼續處理自行到案的部分。

(旺報 )