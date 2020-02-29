前衛生署長葉金川最近因受訪時一句「台北市長柯文哲、前總統馬英九閉嘴」，引發馬辦與馬粉不悅，質疑葉何竟如此批評老長官？馬本人也強調自己沒談論防疫話題，談的是「兒童人權問題」。 曾被視為是馬倚賴的重要幕僚、甚至政治救火隊的葉金川，兩人如此隔空對話，外界十分意外。

台大醫學系畢業，更有公衛專長的葉金川，於1998年、馬英九台北市長任內被延攬入市府，成為衛生局長（至2001年）。2003年北市和平醫院發生SARS院內感染事件而封院，時任董氏基金會執行長的葉金川自願進入院內協助，受外界肯定，也相當程度化解了馬市府的抗煞危機。後於2004年再回北市府、被馬任命為北市副市長。2008年馬英九總統任內， 葉先後擔任總統府副祕書長及衛生署長。

過去外界鮮少聽聞葉對馬的負評，這次直言不諱。針對馬英九認為武漢包機涉及兒童人權，並解釋他並未談防疫，葉後又再度在政論節目上批評。指馬講的是專業的問題，兒童的權利什麼的，但實質上有防疫上的困難，直言沒有加分的話不要講，講對了沒加分，講錯了更一直減分，甚至會讓國民黨支持度降低。

事實上葉金川「出言不遜」有前例。他任衛生署長時，也曾對自己的老師、醫界大老謝炎堯批評衛生署的防疫表現，表達不以為然，引起非議。

(中時電子報)