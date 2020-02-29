藝人隋棠擁有3個孩子，日前才透露1歲小兒子Olie為了撿玩偶，翻過床邊圍欄不慎摔斷鎖骨，不料Max和Lucy也受傷，隋棠無奈地說，兄妹都當媽媽的話是耳邊風。

近日隋棠一家人到墾丁旅行，足跡踏遍許多景點，，Max、Lucy更在台電南部展示館玩瘋了，除了有互動遊戲之外，還有其他知識型的，寓教於樂。

玩完仙女棒，Lucy受傷了。（圖／翻攝自隋棠臉書）

Lucy燙傷沖冷水。（圖／翻攝自隋棠臉書）

晚上一家人入住飯店，在住處的草坪上玩仙女棒，Max和Lucy很興奮，然而隋棠很無奈地說「無論怎麼耳提面命，小孩就是會忍不住去摸仙女棒剛燒完的黑色部分，然後，就燙到惹。」

隋棠PO出一張Lucy燙到後伸著小手在水龍頭的水流下沖水的照片，就連哥哥Max也被燙到，隋棠一邊嘮叨著自己的2個孩子把媽媽的話當耳邊風，一邊回想起自己小時候也是如此「其實我也做過一樣的蠢事。」引起網友紛紛有同感的留言「耳邊風沒有地區和年齡的限制」、「後來出遊除了基礎藥包會多帶燙傷藥膏！」

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(中時電子報)