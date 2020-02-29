二二八連假第一天，台南市虎頭埤風景區出現大量車潮。（市府觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

二二八連假第一天，台南市多處景點均湧現大量人潮。據市府觀光旅遊局統計，虎頭埤、德元埤及葫蘆埤等風景區停車場都停得滿滿，遊客人次直逼春節假期，虎頭埤招牌三溫暖茶葉蛋下午4點多更銷售一空。山上花園水道博物館則比平常假日多出2成人潮，左鎮化石園區、走馬瀨農場也湧入數千遊客熱鬧滾滾；楠西玄空法寺與永興吊橋也有超過2000遊客人次造訪；學甲蜀葵花及白河林初埤的木棉花正盛開，吸引了大量的人潮。

另外，安平擁有觀夕平台、德陽艦、1661臺灣船園區等眾多戶外型景點，以及即將於連假後封閉改造的新地標《大魚的祝福》，也湧入眾多遊客爭相拍照打卡。至於旅宿方面，台南市大型飯店及民宿的住宿率則達9成5以上。

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，台南防疫做得很好，二二八連假還有2天，歡迎大家前來台南各景點郊遊踏青，除了虎頭埤、走馬瀨、烏山頭及尖山埤江南渡假村等風景區皆有推出各項優惠外，針對第一線的防疫人員，連假期間台南也有11處景點免費遊。

(中時 )