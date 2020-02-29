國民黨主席補選投票將在3月7日舉行，近日再傳人頭黨員問題，國民黨主席候選人江啟臣今天表示，選舉公告後無法確定有投票權人數是很奇怪的事，邊繳費邊增加選舉人數更是讓選舉本身失去公平性，這也凸顯設置數位黨部的必要性。

傳出花蓮縣在截止日前2、3天暴增4800多筆黨費入帳，人頭黨員問題再次浮上檯面，日前組發會經查證後，發現至少有1千多名黨員「被繳黨費」，中央選監委員會開會後決議剔除。據統計，國民黨目前具有投票權的黨員有33萬3065人。

國民黨主席候選人江啟臣對此表示，樂見黨中央針對人頭黨員有所動作，他在2月27日就已經提醒黨中央，選舉公告後無法確定有投票權人數是很奇怪的事，邊繳費邊增加選舉人數更是讓選舉本身失去公平性。

江啟臣也要求黨中央每天公布各地黨部新增合格選舉人數量，讓所有資訊公開透明。黨部剔除黨員資格，更是顯示出這次選務有檢討的空間。他認為，「繳費異常的狀況恐怕比黨中央現在剔除的還要更多！」

江啟臣強調，這樣的情形，也凸顯出自己主張數位黨部的必要。黨籍管理、黨員服務以及意見反應，應該數位化提高效率，同時確保黨員隱私自主、避免弊端。

(中時 )