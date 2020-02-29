這次蘭展以「豐饒百年」為主題，象徵烏山頭水庫及嘉南大圳的蘭花造景相當吸睛。(莊曜聰攝)

關子嶺意象的蘭花布置。(莊曜聰攝)

主題館將繼續布置完成，未來以數位典藏方式保留。(莊曜聰)

撤場後蘭花將捐贈給學校、社區及公益團體。(莊曜聰攝)

邁入第16年的台灣國際蘭展不敵新冠肺炎疫情延燒，將延期到下半年舉行，蘭展「豐饒百年」主題館內部布置陳設已經達9成以上，10多萬株蘭花都已到位，百花爭妍景象豔麗，台南市長黃偉哲29日到蘭展場地舉行延期說明記者會，並在蘭協祕書長曾俊弼引導下「逛」完主題館，直呼漂亮，但現在展覽延期，承辦單位辛苦都白費，相關單位也只能想辦法讓損失降到最低。

因應中央防疫需求，距離開幕不到10天的台灣國際蘭展硬生生喊「卡」，包括展場布置的花卉、資材，展覽門票銷售、周邊商品未能銷售、廣告收入等都泡湯，承辦單位台灣蘭花產銷發展協會粗估損失在4000萬左右，若疫情趨緩下半年再辦效益如何還無法預測。

蘭協人員帶領黃偉哲走訪蘭展主題館，並比照開展模式啟動負壓通風設備，包括嘉南大圳、烏山頭水庫、關子嶺等景點，以及古早味柑仔店、布袋戲等文化透過蘭花造景包裝後，別有一番風情。

黃偉哲參觀後表示，農民們花費巧思與心血布置蘭展，各個題材都相當有看頭，場地的通風設備也非常好，但基於防疫考量只能選擇延期，市府將與農委會協調給予合理補償，並爭取中央通過的紓困振興特別條例補助承辦單位。

台灣蘭花產銷發展協會陳澄鐘說，在確定展覽延期後，已經在第一時間聯絡受邀參展的海外貴賓及買家，也與參展的蘭花業者協調，目前將按原計畫將主題館布置完成，提供蘭花產業交流及數位典藏，撤場後蘭花將分送學校、社區、公益團體，做為蘭花教育向下紮根及行銷宣傳。

(中時 )