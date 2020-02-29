新竹市大坪頂永生園在連續假期已開始湧現掃墓人潮﹐由於新冠肺炎疫情漫延，市府啟動各項防疫工作，採單一入口並設置體溫量測站。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

春季掃墓季將至，已收納9萬餘個骨灰骸箱位的新竹市大坪頂永生園在連續假期已開始湧現掃墓人潮﹐由於新冠肺炎疫情漫延，市府即日起啟動各項防疫工作，採單一入口並設置體溫量測站，市府除呼籲民眾提早祭祖，也要謹守防疫原則。

市府民政處長倪冠勛表示，大坪頂永生園已收納9萬餘個骨灰骸箱位，每年清明時節都會湧入數以萬計的掃墓人潮，造成交通壅塞，今年更因辦理納骨堂新建工程，停車位大幅縮減，塞車情形愈加嚴峻。

市府除了加強交通疏導、提供接駁專車，更準備早鳥好康，提醒民眾儘早掃墓享好禮，避開車流、人群，防疫更安心。

而面對新冠肺炎來勢洶洶，新竹市殯葬管理所積極配合政府各層級防疫單位進行監測與必要措施，已備妥各項防疫物資，定期針對公共區域進行清潔、消毒。

今年並在永生園採單一入口並設置體溫量測站，殯葬管理所也提醒民眾提早上山避人潮、保持清潔勤洗手、進到納骨堂要戴上口罩、祭祀完畢避免逗留等掃墓防疫3原則，如有發燒或身體不適的症狀，則不宜上山祭祖，應戴上口罩立即就醫並在家休息。

(中時 )