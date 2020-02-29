東岸高架橋下車禍多，將改善標線反光。（許家寧攝）

議員童子瑋建議道路重新繪設標線，並改善號誌。（許家寧攝）

基隆市東岸高架橋往市區下橋處，常有外地車輛不熟悉路況，經常溢出待轉格或未注意號誌，經常造成右轉時與橋下中正路車輛爭道發生擦撞，議員童子瑋與交通隊會勘後，初步規畫將重繪標線、增設預告號誌及告示牌，提醒用路人注意。

童子瑋指出，東岸高架橋往中正路段方向，轉彎處與末端號誌距離較近，常有開車的朋友轉彎後，因號誌變換剎車不及造成車禍，加上該地車流量較大，一旦發生交通事故，將導致車流堵塞，甚至癱瘓交通，特別邀請交通隊會勘討論改善方案。

初步共識為路面標線重新漆繪，將原有的「往市區」改繪「仁一路」，並將位置提前60公尺處繪設，並調整所有標誌，在東岸高架橋往北端對側增設反光片，提升道路線形，於右彎前增設直立式預告號誌及告示牌，讓標誌更清楚。

交通隊副隊長吳誌權表示，該路口是交通衝突點，會依據該路口的交通特性調整，讓標誌更清楚，提醒用路人行經路口時能遵守「停、看、聽」原則，維護交通安全，童子瑋也呼籲民眾，轉彎進市區將車速放慢，以免造成交通事故。

(中時 )