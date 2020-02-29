本周《綜藝大集合》15年來第一次回到民視攝影棚錄影，胡瓜說會帶領大家更賣力演出，也藉由節目「戶外改進棚」來提醒觀眾朋友，防疫期間謹慎小心勤洗手。

胡瓜（右）和廖慧珍做為雙人拉筋搭擋。（民視提供）

他在開場熱身操就介紹幾個增強免疫力的雙人運動介紹給大家，非常適合情侶、夫婦一起來運動，這些運動包含：雙人開腿拉筋、雙人單槓，他也在介紹這些動作時，也親自下來示範動作給各位觀眾朋友看，但他這次在雙人拉筋的示範上，「選擇」了藝人廖慧珍做為搭擋，為何會選擇廖慧珍做為搭擋？他搞笑說：「兩人體型差不多，覺得廖慧珍hold得住我。」廖慧珍也搞笑説：「會雙腿打開幫拉筋。」沒想到與廖慧珍兩人一開腿互相抵住對方時，他鬼哭神號般哀號大喊：「筋好硬啊！真的太痛了。」

胡瓜和8歲武術神童來比速度打氣球。（民視提供）

他自告奮勇與8歲武術神童比速度打氣球，結果「不小心」贏了這位小小李小龍，還留下一句：「你的拳太慢了，才會輸給我。」眾人吐槽說：「你們比賽是比打破40顆汽球的時間，雖然不要求姿勢，但是瓜哥的拳，也太娘了吧！」

(中時 )