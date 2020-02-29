新北市新莊區25歲莊姓計程車司機，在臉書社團上轉貼陌生網友帳號Tang Jiacheng的貼文，在「全球華人軍事聯盟」社團內發佈「台灣疫情失控，軍方接管台北」、「台北一車車屍體載往火葬場」等假消息，宜蘭警方獲報後，火速通知莊男到案，訊後依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》罪將他移送。

宜蘭縣警方表示，臉書帳號「莊○○」轉貼另外一名網友帳號Tang Jiacheng貼文，並在「全球華人軍事聯盟」社團內轉載分享，內容提及「台灣疫情失控，軍方接管台北，蔡當局當街燒死疫情患者」及「台北一車車屍體載往火葬場」等假消息。

警方調查，莊男多次準備國家考試但都考不上，目前以開計程車為業，因為遇到228連假想賺錢載客，但因肺炎疫情蔓延，導致接客數減少，在空等客人時拿起手機隨意轉傳謠言，以洩無客可載之恨，莊男到案時還辯稱是「出於善意提醒」，但是因貼文中並無詳述，所以說法不被採信。

宜蘭縣警方科偵組經過追查，在文章出現於網路後沒多久馬上發現莊男行蹤，隨即通知他到案，偵訊後馬上移送新北市地檢署。

警方調查發現，該貼文所附照片是2015年5月19日總統就職典禮前，1名男子在總統府前自焚畫面，完全與疫情無關，莊男利用移花接木的方式散佈假消息。

警方呼籲，行政院前天（27）日宣布中央流行疫情指揮中心一級開設，立法院日前亦三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》加重罰則條例，警政署下令全國警察機關配合查緝，要求民眾不得散布對於有關嚴重特殊傳染性肺炎的疫情。

警方提醒，若違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條規定者，最高可處3年以下有期徒刑、併科300萬元以下罰金。

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(中時電子報)