涉嫌偽造總統令的微博主，自稱被跨省通緝了，似乎想藉機衝高人氣。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

新冠肺炎假訊息不斷，刑事局28日在一天內即接獲10餘起報案，其中，總統蔡英文在臉書上表示，最近網路上流傳一張假總統令，總統府也於晚間發布新聞稿澄清。

警方調查，該假訊息內容為「國家安全局網域安全法臨時管制條例」的不實條文圖片，發現圖內文字有出現「时」、「实」等簡體字體，且該圖左上角有疑似偽變造者的暱稱「梦中梦是何梦」浮水字樣，研判與

先前不實的行政院公告手法相同，應是大陸網友所為。

警方追查，「梦中梦是何梦」是一名微博主，昨晚還在自己的微博上宣稱被「跨省通緝了」，要「菜菜子手下留情啊」，疑似想藉機衝高自己的人氣。目前並未發現這則假訊息在國內社群網站或群組間流傳，懷疑是從微博流出。

刑事局另獲報，有人在臉書兩個社團散步布「蔡總統疑似感染肺炎已送入隔離病房」的假訊息，以移花接木方式重製27日台視晚間新聞，竄改中央疫情指揮中心記者會畫面中的跑馬燈快訊，警方目前已鎖定發文者的帳號，但懷疑是使用假名，刻擴大偵辦中。

(中時 )