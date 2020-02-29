來台擔任看護工的印尼籍女看戶確診感染新冠肺炎，使得外籍移工與看護健康問題備受關注，台中市政府為杜絕移工成為防疫漏洞，特別利用假期到移工聚集的東協廣場宣導，提供周邊商家加強提供酒精或消毒液，徹底落實防疫措施。

勞工局長吳威志率領勞工局人員到東協廣場周邊宣導防疫，他指出，台中市移工人數為全國第二，許多移工會在假日時到市區消費、形成聚集，為避免引發群聚感染，特別帶著印有多國語言的海報、簡單圖示與防疫文字，選擇東協廣場、台中公園等移工聚集處加強宣導。

吳威志強調，除了宣導並加強移工本身的防疫觀念，也要求東協廣場及周邊商家提供消毒液給顧客，若未來出現移工或商家勞工確診情況，將進行停工檢查、協助隔離，也會持續規畫常態性宣導與防疫檢查並追蹤看護情況。

勞工局指出，目前已印製包括英文、印尼文與越南文、泰文等宣導海報，並宣貼在養護中心或商圈、觀光景點，也呼籲移工若有身體不適情況可撥打1922防疫專線、1955勞工諮詢申訴專線尋求協助。

(中時 )