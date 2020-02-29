新冠肺炎疫情擴散導致全球股市大血崩，投資人預期聯準會（Fed）可望再度降息。分析師認為，Fed最快將在3月或4月降息，眼看金融市場劇烈動盪，數據顯示，押注3月降息的機率已來到100%，年底前將降息4碼。

CNBC報導，「超級鴿派」聖路易斯聯準銀行總裁James Bullard周五表示，除非新冠肺炎疫情演變為全球大流行，聯準會才會考慮再度降息，但並非目前的基調。

Bullard坦言，新冠病毒已對經濟成長預期造成損害，但在大陸疫情漸趨穩定，決策官員們會持續關注現況發展，目前聯準會的貨幣政策處於有利地位。

目前多數交易員預計Fed將立即降息，據CME FedWatch數據顯示，市場瘋狂押注3月降息機率100%，年底前降息4碼。

金融時報日前報導，年初市場對降息1次都毫無共識，如今已反映未來一年內將降息2碼以上，代表從目前1.5％至1.75％水準至少降0.5個百分點。

AXA投資經理人Chris Iggo也指出，「全球經濟成長展望已經惡化，Fed兩個月前的看法跟現在已大不相同。美股本周狂崩迫使他們不得不正視這個問題。」

(中時電子報)