夯劇《想見你》爆紅，這部戲有超過600萬人透過電視觀看，網路更有超過千萬點擊率，在國內好評比同期人氣韓劇《愛的迫降》討論度更高，在大陸的影評指數則高達9.2分，這麼紅的劇，也讓男主角許光漢秒爆紅，許光漢不只有演技和顏值，《中時電子報》更整理出從他出道到爆紅的五個秘密，讓「許太太」們更靠近他。

許光漢旋風不只席捲台灣少男少女，更讓大陸及有看《想見你》觀眾都戀愛。（圖／翻攝自許光漢臉書）

❤許太太必看 大男孩心中理想女伴大公開

冷靜穩重又帶點男孩氣息的許光漢，接受《我的男孩》訪問時曾透露，他喜歡有點文青感的女生，長直髮純情感的日本安靜型女孩，或許就是能打動許光漢靈魂最理想的另一半，像日本女星宮崎葵、新木優子、滿島光。他覺得愛情可以一見鍾情，也可以慢慢去了解對方，可是他是個靠直覺的人，相處起來的感覺很重要。

許光漢其實耕耘相當久。（圖／翻攝自許光漢臉書）

❤星路跌撞 合約挫折擋不住人氣

1990年生的許光漢今年已經29歲，其實2003年他就在周杰倫《葉惠美》專輯中〈三年二班〉MV演出。2011年參加郭書瑤於CHANNEL V舉辦的「尋找Mr. Right」徵選活動，最後從五名參賽者脫穎而出，與另一名參賽者共同獲選為單曲《愛的告白》MV男主角。2012年，曾參與男團發片計劃，但最終因合約問題無疾而終。

愛唱歌也會唱歌的他，本來有機會組雙人男團出道，卻遇到合約問題，讓他唱歌路中斷，後來就從當當模特兒開始曝光，在不少雜誌或服飾廣告上都可看到他的身影，近8年級網路世代的他，同時間也努力經營社群網站，在社群中吸引不少粉絲關注。

許光漢在電視劇《戀愛沙塵暴》中以花心學長莊浩洋一角開啟知名度。（圖／翻攝自許光漢臉書）

❤植劇場磨演技 《想見你》劇紅人紅

很多人以為《想見你》是許光漢首次當男1的劇，其實早在2013年他第一部戲《潛入藍中籃》，就是男1了，那是一部馬來西亞的電視劇，以籃球和潛水為題材的青春偶像劇，當時第一次演戲的他，離鄉背景到馬來西亞拍了4個月的戲，所有事都只能靠自己非常辛苦，但也因這部戲，讓許光漢找到了演戲的興趣。

2015年，許光漢參與由王小棣等八位導演，共同創辦的「Q Place表演教室」戲劇課程訓練，以第二期學員身分結業。2016年開始參與《植劇場》系列演出，在電視劇《戀愛沙塵暴》中以花心學長莊浩洋開啟知名度。同年主演的驚悚推理劇《姜老師，你談過戀愛嗎？》，他接下性成癮的遲緩兒角色，為能揣磨這角色，許光漢跟著劇組到陽光基金會當志工，從旁觀察和了解基金會輔助的對象。

他發現其實遲緩兒和一般人沒什麼不同，只是在某個瞬間思緒會被卡住，他以這些實際觀察為基礎，發展出這個角色的一些特定動作。也因為在《戀愛沙塵暴》中，許光漢必須演出侵犯人的戲碼，病態的行為曾讓他抗拒又崩潰，但幾經磨練下終於拋開包袱，順利地進入角色，更因為在這部戲表演出色，順利入圍第52屆金鐘獎戲劇節目男配角。

百變男孩演戲角色不設限。（圖／翻攝自許光漢臉書）

❤從唱歌伸展檯到演戲 終於大發光！

許漢光從《戀愛沙塵暴》中畫眼線的花心學長莊浩洋，到《姜老師，你談過戀愛嗎？》中性成癮的遲緩兒，又變身《稍息立正我愛你》中帥氣又懦弱的角色，接著是《我的男孩》中頂著恥度超高的蘑菇頭髮型，還有《1006的房客》中可怕的隱藏版大魔王。

光這些作品磨練還不夠，他跨足大螢幕電影《陽光普照》中，成了大哥哥型的他，就是劇中的那一抹和煦陽光，是陽光落在陳家的契機。如果跟隨他的戲劇人生走，更不能不提到他在《罪夢者》中，演出全裸男男床戲的大反差，一直到最近夯劇《想見你》，他一人分飾兩角，在不同時空交錯下，有陽光燦爛、溫暖體貼的高中生李子維，有中年穩重穩重滄桑的李子維，及憂鬱陰柔的王銓勝，讓許漢光過足戲癮。

許光漢（左）也是時尚界寵兒。（資料照）

❤百變男神後續發展拭目以待

29歲才爆紅的許光漢，後續會有什麼樣發展？不少粉絲都在看，傳出他可能如願加入唱片公司發行唱片，也有可能被延攬至大陸萊雅集團投資的「合力極光娛樂」旗下，將演出第一部大陸電影《你的婚禮》的他，搭檔23歲的大陸女星章若楠，每一個動向都引發關注。

《想見你》後的許漢光，也被譽為「寶藏男孩」，形容他如同寶藏被發現一般，令人驚喜與期待，也成為台灣當前最受矚目的一顆閃亮新星，這些許太太們都看到了嗎？！

(中時電子報)