日本共同社中文網報導，關於中國國家主席習近平4月訪日，日本首相安倍晉三傾向「延後」，因為以保守派為中心的訪日反對論擴大，而日中均忙於處理武漢肺炎疫情也使習近平訪日蒙上陰影。

與安倍親近的外務省官員28日被記者問到，不由日方提出延後習近平訪日的立場是否不變。這名官員回應表示「有說過那樣的話嗎」？此話暗示安倍方面有可能會修正方向，發出有關延後的某種訊息。

多名政府相關人士指出，之前由日方承諾邀請習近平作為國賓來訪，「如果拒絕有失禮節」。

安倍28日與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪舉行會談。日本政府消息人士針對準備情況透露：「習近平訪日近在眼前，但與兩國領導人將公布的重要文件相關的討論尚未進行。中方應該也很清楚這點。」

共同社報導，安倍與楊潔篪會談時強調「為了取得充分成果，必須精心準備」，委婉地為習近平訪日設下條件。

先前反覆強調極為重視習近平到訪的日本政府立場出現動搖，背後原因在於日本國內反對論擴大超乎想像帶來的焦慮。

共同社指出，去年11月提交不歡迎習近平訪日決議的自民黨保守派國會議員聯盟「守護日本尊嚴與國家利益之會」，本月14日再次拜訪首相官邸，遞交反對聲明。

在野黨也表示擔憂。國民民主黨主席玉木雄一郎質疑：「（習近平訪日）是否會發出錯誤的訊息呢？」

(中央社)