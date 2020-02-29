立委賴瑞隆（中，藍衣）在228連假期間，協同國發會主委陳美伶（前排左）訪視旗津，中央允加碼投資旗津觀光。（賴瑞隆提供／柯宗緯高雄傳真）

立委賴瑞隆（右二）在228連假期間，協同國發會主委陳美伶（左）訪視旗津，中央允加碼投資旗津觀光。（賴瑞隆提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄旗津每年吸引超過500萬遊客造訪，但近年觀光疲弱，人氣不若以往。立委賴瑞隆在228連假期間，邀請國發會主委陳美伶、交通部觀光局等單位實地視察旗津，陳美伶允諾行政院地方創生計畫，另將爭取1億元加速旗津水域觀光發展，振興地方繁榮。

賴瑞隆與陳美伶、交通部觀光局組長張隆城等人日前聽取高市觀光局針對旗津水域遊憩規畫以及瞭解觀光發展需求，隨後轉往旗津沙灘、旗津商店街、天后宮等地，實地勘察旗津海洋、歷史及文化景觀。

去年，賴瑞隆曾召開旗津觀光發展會議，要求交通部觀光局支持旗津軟硬體建設，高市府觀光局今年已提報計畫至交通部觀光局，包含打造旗津親水設施、星光隧道至風收廣場，增設裝置藝術、沙灘吧至貝殼館沿線步道改善、貝殼館周邊排水設施改善等項目，交通部允補助3000萬元經費。

賴瑞隆也建議高市府觀光局參與「重點景區遊憩廊道計畫」，爭取補助高雄市3億元經費，國發會及交通部觀光局也允諾協助爭取。此外，為加速高雄海洋運動發展，也向教育部體育署提出水域運動發展相關計畫，預計爭取1億元，加速旗津水域觀光發展及亮點。

針對旗津有意打造為「新海洋水域遊憩新天地」，賴瑞隆指出，目前規畫非動力水域遊憩未來將朝報備制，提供更便利親海環境，至於動力水域遊憩區初步規畫在貝殼館以南外海200公尺X1000公尺。

不過，因涉及海況安全、動力載具種類、開放範圍定位及相關遊憩辦法，已委由高科大將於4月中完成調查報告，並舉辦公聽會，最快5月正式公告，可望帶動旗津觀光新潛能，並增加遊客停留及消費。

賴瑞隆指出，旗津每年超過500萬遊客造訪，其中海洋遊憩日益受到重視，對旅客更具吸引力。旗津海岸景觀優美、沙灘腹地寬廣，同時鄰近市區，離機場高鐵捷運都屬便利，更因南部季節特性，長達十個月的活動旺季，成為發展海洋水域遊憩活動的最佳場域。

賴瑞隆強調，旗津具有歷史、文化、美景、美食等先天優勢，如何擴大產業及觀光效益，並使國內外旅客停留更多時間，進行更多元高值的消費，是當前重要的工作。賴瑞隆要求中央地方政府加強合作，結合在地人才、交通部觀光局、市府觀光局、旗津區公所各項資源目標，共同開拓旗津特色產業，強化在地產業品牌，以建立旗津更具厚實特色的產業及文化。

(中時 )