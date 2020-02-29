根據大陸與世界衛生組織（WHO）最新的新冠肺炎（COVID-19）研究報告指出，證實了多項日前各領域對新冠病毒的揣測。報告指出，COVID-19屬於動物源性病毒，並確認「蝙蝠」是中間宿主。目前主要傳播方式是「口沫」傳染，並不認為空氣傳染為主要途徑，不過患者糞便中採集到活體病毒，證實了存在於糞便傳播的可能。

根據《第一財經》報導，今（29日）大陸疾病預防控制局公布了《中國-世界衛生組織新冠病毒肺炎（COVID-19）聯合考察報告》中指出了病毒從爆發到傳染開始的詳細研究。

研究比對（nCoV-19）的基因組合後，發現新冠病毒邊服所攜帶的SARS樣冠狀病毒RaTG13株全基因組親緣關係最近，同源性高達96％。因此可以確定新冠病毒為「動物源性病毒」，同時也顯示蝙蝠的確為病毒宿主，不過中間宿主仍尚未明朗。

目前大陸已開始針對病毒傳播進行溯源工作，除了對武漢在去年12月早期發病病例展開調查，也對華南海鮮批發等市場進行環境採樣，尤其針對野生動物的來源和種類以及市場關閉後這些動物的去向開展詳細調查。

很多人擔心的病毒傳播途徑也有提及，報告顯示，新冠肺炎確實能通過飛沫和密切接觸後造成傳播，但並沒有所謂「空氣傳播」的有效證據，因此並不認為空氣傳播會成為病毒感染的主要途徑，不過報告指出，或可存在因醫療操作產生氣溶膠而發生空氣傳播的可能。

先前有研究發現確診者糞便中能夠檢驗出病毒，此資訊也獲得證實，甚至報告表示，在少數確診者的糞便中發現活體病毒。不過依現有傳播方式研判，「口-糞傳播」仍非主要傳播方式，目前該傳播方式在新冠病毒傳播途徑的地位與作用仍待明確。

另外，感染者是否會對病毒產生免疫力，這點也需要進一步研究查明。

(中時電子報)