新冠肺炎疫情持續延燒，各級學校除加強防疫措施、避免校園發生群聚感染，有學校更靈機一動，將防疫觀念結合生命教育，透過讓學生思辨、數位化課程或不同活動等方式，藉以加強學生們的防疫觀念，並提升對生命、染病者的關懷，達到學習與成長目的。

拿著特別繪製的「疫起努力，感謝有您」卡片，上頭貼著學生們對染病者、醫療人員的貼心小語，台中家商指出，透過卡片感恩傳愛的活動，讓學生們切身感受在疫情面前的生命脆弱、大家更應該勇敢堅強。

校方強調，以多元方式加強防疫宣導，特別建置雲端即時連線，盼事先做好準備，學生會長黃徖瑋、學社會長魏嘉柔更帶領幹部到全校各班，邀學生向第一線防疫人員表達感謝與祝福。魏嘉柔說，控制疫情、人人有責，希望大家都能健康平安。

校長林怡慧指出，新冠肺炎疫情雖延燒，讓社會人心惶惶，但也是很好的生命教育契機，盼透過體驗學習，幫助學生在服務社會中實踐生命價值。

明道中學也透過防疫工作結合校內生命教育，除宣導相關防疫觀念，並舉辦思辨活動，盼學生透過了解疫情、進而思考與辯論等方式，更深刻感受生命的意涵。

(中時 )