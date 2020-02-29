疫情傷產業！ 張國煒：台無法像SARS時復原快速

星宇航空修護棚廠29日在桃園機場開工動土，對於公司一開航就遇上新冠肺炎疫情，出師不利，公司董事長張國煒表示「還好啦！」，指出新冠肺炎造成產業界的損失，恐怕會比SARS大上幾倍，雖然很多人覺得星宇很倒楣，不過他說：「好險我們只有3架飛機！」

動土典禮上午11時舉行興建工程動土典禮，由桃園市市長鄭文燦、民航局局長林國顯、星宇航空董事長張國煒、執行長翟健華等人共同主持，現場百餘位嘉賓共同祈福興建工程順利圓滿。未來將執行最嚴謹及高效率地客機維修作業，體現星宇對於飛安的極致苛求，提供最安全的飛行服務。

首座飛機修護棚廠外觀延續星宇建築美學，採簡約俐落風格，搭配星宇LOGO氣勢恢宏。棚廠佔地約20,000平方公尺，總地板面積約25,000平方公尺，包含地下一層，地上四層，設有飛機維修機棚區、航材保稅倉庫、客貨艙工作區、航機零組件、結構零組件及複合材料等相關維修區。棚廠空間可同時容納1架A350及2架A321neo客機維修作業，棚廠外規劃可停放1架A350客機與1架A321neo或3架A321neo。

星宇航空表示，配合未來機隊逐漸到位，修護棚廠可執行星宇機隊維修需求。從運籌中心、保稅大樓到飛機修護棚廠的開工動土，星宇航空已做好各項準備，誓言以最高規格打造全方位服務，展現為旅客提供最佳飛航安全的決心。

(工商 )