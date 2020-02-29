台北希望廣場假日農民市集本周推出彰化周活動，彰化縣長王惠美與多個鄉鎮農會總幹事帶領優質青農北上行銷彰化優鮮優質農產品，並以五色養生五行蔬果為題，盼讓消費者均衡攝取蔬果營養，增強自身健康與免疫力。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

台北希望廣場假日農民市集本周推出彰化周活動，彰化縣長王惠美與多個鄉鎮農會總幹事帶領優質青農北上行銷彰化優鮮優質農產品，並以五色養生五行蔬果為題，盼讓消費者均衡攝取蔬果營養，增強自身健康與免疫力。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

台北希望廣場假日農民市集本周推出彰化周活動，彰化縣長王惠美與多個鄉鎮農會總幹事帶領優質青農北上行銷彰化優鮮優質農產品，並以五色養生五行蔬果為題，盼讓消費者均衡攝取蔬果營養，增強自身健康與免疫力。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

推廣彰化優鮮，五行蔬果農場進軍台北希望廣場。彰化縣長王惠美29日與多位農會總幹事，攜手彰化縣青農北上，參與農民市集彰化周，以繽紛的五行養生蔬果，行銷彰化優質農產，希望購買民眾吃了能增強健康，提升免疫力。

新冠肺炎疫情正在全台延燒，王惠美今天上午仍依既定行程，與社頭鄉蕭浚二、二水鄉蔡文琳、芳苑鄉謝介民、竹塘鄉詹光信等多位農會總幹事北上為青農促銷彰化優鮮農產；立委謝衣鳳、台北市彰化縣同鄉會理事長梁明聖、新北市農會總幹事楊棟樑也全程出席。

王惠美表示，防疫期間最重要就是營養均衡，這次推出紅、綠、黃、白、黑五色蔬果，分別對應身體的心、肝、脾、肺、腎，盼均衡攝取五色食物營養，增強健康，提升免疫力。

王惠美說，彰化縣近年有逾千名青農返鄉務農，讓農產品更加豐富多樣，彰化縣政府推出「彰化優鮮」品牌行銷，必須取得產銷履歷、有機農產品、CAS及生產追溯系統等3章1Q認證才能加入，品質有保證；今年起更與網路電商｢小三美日｣合作，方便更多鄉親直接在平台上安心下單購買。

楊棟樑說，自己故鄉在彰化溪湖，看到彰化縣長與農友帶來這麼多優良的農產品與台北鄉親分享，實在太高興了；梁明聖則說，前年6月接任理事長後，每次都買彰化農產品當伴手禮，他一直夢想能有個「彰化日」活動，感謝彰化縣政府能夠配合、幫忙促成，希望未來能夠延續，每年都辦理彰化日活動，讓更多人認識故鄉彰化的優質農特產品。

(中時 )