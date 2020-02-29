推廣彰化優鮮，五行蔬果農場進軍台北希望廣場。彰化縣長王惠美29日與多位農會總幹事，攜手彰化縣青農北上，參與農民市集彰化周，以繽紛的五行養生蔬果，行銷彰化優質農產，希望購買民眾吃了能增強健康，提升免疫力。
新冠肺炎疫情正在全台延燒，王惠美今天上午仍依既定行程，與社頭鄉蕭浚二、二水鄉蔡文琳、芳苑鄉謝介民、竹塘鄉詹光信等多位農會總幹事北上為青農促銷彰化優鮮農產；立委謝衣鳳、台北市彰化縣同鄉會理事長梁明聖、新北市農會總幹事楊棟樑也全程出席。
王惠美表示，防疫期間最重要就是營養均衡，這次推出紅、綠、黃、白、黑五色蔬果，分別對應身體的心、肝、脾、肺、腎，盼均衡攝取五色食物營養，增強健康，提升免疫力。
王惠美說，彰化縣近年有逾千名青農返鄉務農，讓農產品更加豐富多樣，彰化縣政府推出「彰化優鮮」品牌行銷，必須取得產銷履歷、有機農產品、CAS及生產追溯系統等3章1Q認證才能加入，品質有保證；今年起更與網路電商｢小三美日｣合作，方便更多鄉親直接在平台上安心下單購買。
楊棟樑說，自己故鄉在彰化溪湖，看到彰化縣長與農友帶來這麼多優良的農產品與台北鄉親分享，實在太高興了；梁明聖則說，前年6月接任理事長後，每次都買彰化農產品當伴手禮，他一直夢想能有個「彰化日」活動，感謝彰化縣政府能夠配合、幫忙促成，希望未來能夠延續，每年都辦理彰化日活動，讓更多人認識故鄉彰化的優質農特產品。
(中時 )
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