台大林管處鳳凰自然教育園區（鳳凰茶園），種植的河津櫻花開已有6成，預計下周全面盛開，遊客走出戶外，賞花趁此時；另外，園區在29日和3月1日舉辦「共榮計畫、社區林業暨三校聯盟成果展」，賞花還可了解林業發展。
台大林管處長蔡明哲表示，台大實驗林經教育部核定自辦社區林業計畫，內容包含自然資源調查、森林保護及森林育樂，再延伸至社區總體營造、生態旅遊發展及共同守護山林3大實質層面，包括社區資源整合、社區居民培力、傳統文化傳承、地方經濟活絡及森林經營管理等，落實敦親睦鄰、森林永續宗旨。
而為有效運用台大實驗林、國立雲林科技大學及虎尾科技大學的優勢與資源，增進3校之間合作，臺大實驗林與雲科大設計學院合作，設計出信義鄉布農族及鄒族服飾配件及伴手禮，也與虎尾科技大學休閒遊憩系合作設計多款木藝作品。
蔡明哲表示，目前正值河津櫻花季，園區300多株櫻花，沿著333石階的步道兩側栽植，形成粉紅色的櫻花隧道，浪漫又夢幻，到達頂點的觀景迴廊，還可遠眺凍頂山茶鄉及濁水溪流域美景。
(中時 )
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