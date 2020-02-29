高市府農業局於2月29日及3月1日午後，展開2020年首場的「神農市集」農特產品展售活動，因為228連假湧入滿滿人潮，大批民眾選購當季時令最新鮮的蔬果，尤其「高雄在地首選」的農特產品，幾乎搶購一空。

南台灣小農齊聚神農市集，將最新鮮的農特產品呈現給消費者，販售的產品標榜「現採現賣」，特別是試吃時間，各攤位人潮絡繹不絕，現場還邀請不同特色的樂團演唱，讓民眾在輕鬆的午后，買得安心、吃得安心。

(中時 )