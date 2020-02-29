2020年首場「神農市集」買氣旺 17:112020/02/29 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 2020年首場「神農市集」買氣旺。（高巿府農業局提供／曹明正高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市府農業局於2月29日及3月1日午後，展開2020年首場的「神農市集」農特產品展售活動，因為228連假湧入滿滿人潮，大批民眾選購當季時令最新鮮的蔬果，尤其「高雄在地首選」的農特產品，幾乎搶購一空。 南台灣小農齊聚神農市集，將最新鮮的農特產品呈現給消費者，販售的產品標榜「現採現賣」，特別是試吃時間，各攤位人潮絡繹不絕，現場還邀請不同特色的樂團演唱，讓民眾在輕鬆的午后，買得安心、吃得安心。 (中時 ) #農特產品 #市集 #特產品 #神農 #民眾 也許您會感興趣 推薦閱讀 連假宅商機 家庭娛樂商買氣旺 遊戲機、親子遊戲與童書成熱搜 04:102020/02/25 產業．科技 媽祖遶境不必喊停 但要檢討措施 04:102020/02/25 生活新聞 《業績-電子商務》創業家兄弟2019年營收創高，EPS 1.53元 09:432020/02/25 財經 創業家、松果 去年營運雙響砲 04:102020/02/26 證券．權證 貨櫃屋市集吸睛 營造關山新亮點 00:482020/02/26 地方新聞 G10貨櫃市集 搖身一變成職人聚落 22:072020/02/26 生活 228假期農村遊！來三芝賞花、水梯田倒影美如畫 10:102020/02/27 旅遊 竹東文創藝術村 228二手市集可淘寶 15:272020/02/27 生活 生活熱門新聞 首起院內感染！4醫護人員染疫 原因找到了 - 生活 開箱全聯50ml防疫酒精 網友暴動喊：要小心 - 生活 「林口長庚」躍升熱搜第2名！陳時中：請大家忽略地點… - 生活 除了防疫用品 好市多這5大商品近期賣翻了 - 生活 劉真恐考慮拔管？醫：代表有好轉 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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