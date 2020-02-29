《想見你》成為2020開春最夯劇，劇中飾演貼心溫暖男主角的許光漢暴紅，成為兩岸三地討論度最高的新生代演員，甚至被封為「國民老公」，就連過往戀情也被翻出，前女友的社群網站還留著當年與他甜蜜合照被圍勦。其實他對於感情低調，且抱持著「佛系戀愛」的想法，如果一段感情到最後沒有結果，自己也「絕不戀棧」，一旦離開就不吃回頭草。

許光漢和前女友簡婕已分手兩年半。取自簡婕IG

許光漢先前接受網路平台訪問表示，在感情上能遇到一個跟「自己契合」的對象最重要，而找到一個和自己三觀相似的人很不容易，不僅需要花時間認識自己，還需耐心等待天時地利人和，如果著急，只會自亂陣腳。許光漢也透露若自己談起戀愛，就會全心全意地付出與投入，所以對於感情總是非常謹慎。

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許光漢在大結局12天後，日前在臉書曝光私藏的10張照片，吐露心聲：「感覺要離別是一件很困難的事，但也終於到了這一天，謝謝擁有的一切。」他表示，「這是我們，最後的彩蛋了。忙於工作，完結的不真實感有許多，思考思念的時間也只剩睡前幾分鐘。但時不時會想起這一切走來的過程大家的努力都很不容易。」

取自臉書

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許光漢因《想見你》成了當紅炸子雞，戲約如雪片般飛來，確定出演浪漫愛情電影《你的婚禮》，劇組一公開官方海報。另外，熱播網劇《陳情令》的作家墨香銅臭也相中許光漢，打算邀請他演出繼《陳情令》後的最新作品《天官賜福》，引起粉絲一陣騷動，紛紛表示「準備好再被許光漢撩一次」。《想見你》於3月1日起每週六日晚間10點至12點在中天娛樂台播出。

許光漢人氣很旺。一起娛樂提供

(中時 )