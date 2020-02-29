中職熱身賽29日由富邦悍將對上統一獅，雙方先發投手都沒有失分，索沙5局僅被敲2安、獅隊被期待的新秀古林睿煬3局也僅被敲2安，不過中繼投手都放火。悍將有林益全、范國宸「背靠背開轟」，獅隊則有楊家維全壘打追分，最後悍將以18支安打火力戰勝，以12比6擊敗獅隊，獅隊吞下2連敗。

悍將首場官辦熱身賽，派出有「最強洋投」之稱的索沙掛帥，索沙也不辱使命，主投5局僅被敲2支安打、拿下3次三振。獅隊先發小將古林睿煬表現也不俗，3局也僅被敲2安、無失分，不過兩隊牛棚都不穩而失血。

4局上半獅隊派陳育軒接手投球，遭林益全、范國宸連2棒開轟，隨後又被連續敲3支安打，悍將單局攻下5分。5局上半陳育軒續投，不過沒解決任何人次就連被敲4支安打，退場後由林煜清接手，不過仍無法止血，悍將單局灌進6分打點，取得11比0領先。

悍將則在索沙退場後由范玉禹接手6局下半，獅隊連敲4支安打攻下2分，隨後楊家維敲出3分炮，單局追回5分，同時把范玉禹打退場。不過獅隊後繼無力，最終由悍將狂敲18支安打，以12比6帶走勝利。

此戰雙方先發投手都表現出色，但中繼投手都無法有效壓制，打線方面悍將方克偉3支3猛打賞，林益全則包含全壘打在內，個人包辦4分打點；獅隊僅有邱智呈、蘇智傑敲出雙安，楊家維靠全壘打賺進3分打點是全隊最多。

(中時 )