海巡查獲「PRESTIGE（威旺）牌」私白牌菸共7萬包，市價約450餘萬元。（許家寧翻攝）

「PRESTIGE（威旺）牌」私菸共7萬包，市價約450餘萬元。（許家寧翻攝）

宜蘭籍漁船「建盛136」涉嫌走私香菸大撈一筆，幸好及時攔獲。（許家寧翻攝）

1包60元！走私香菸嚴重，東部有攤販大搖大擺在路邊賣私菸，引起民眾側目，澳底巡隊今凌晨在棉花嶼東方14浬處發現宜蘭籍漁船「建盛136」疑似摸黑搶灘，當場查獲7萬包白牌菸，市價超過450餘萬元，正持續擴大追查中。

海巡署掌握情資，東部走私菸氾濫，花蓮的流動夜市甚至出現整車私菸在路邊擺攤，2月28日晚上9點多海巡署發現建盛號漁船航跡可疑，立即通報澳底海巡隊出動巡防艇追查，透過雷達鎖定目標，在棉花嶼東方14浬處發現該艘漁船正往岸際行駛，立即登船攔檢。

澳底海巡隊人員在船艙內發現大批未稅私菸，統計「PRESTIGE（威旺）牌」私菸共7萬包，市價約450餘萬元，並押返回基隆港偵辦，並通知疾管署派員協助檢疫工作，對該漁船人員一一實施消毒與發燒篩檢。

海巡隊表示，幸好即時攔截查獲，避免流入市面，由於菸品健康福利捐增加後，香菸成本提高，引來不法份子走私未稅私劣菸牟利，也提醒私菸成分及標示不明，民眾應提高警覺，拒絕購買來路不名香菸，以免影響身體健康，並勇於檢舉不法。。

海巡表示，防範新冠肺炎入侵，落實「防疫優先」指示，海巡署運用三道監偵幕，強化雷達、加強守望、增加巡邏，除嚴防新冠肺炎疫情入侵，也不容任何偷渡入境或漁船夾帶物品走私、人員偷渡等不法情事，確保國人生命財產安全。

(中時 )