就在網路與外媒持續質疑大陸病毒研究機構洩漏實驗動物病原，因而導致新冠肺炎疫情之際，大陸農業農村部、教育部等7個部門大張旗鼓聯合發布通知，要求加強動物病原實驗室安全管理，任何單位和個人未經批准不得從事高致病性動物病原微生物實驗活動，亦不得保藏高致病性病原微生物菌（毒）種和樣本。顯然有關病毒研究機構私自進行大陸官方未知的高風險病毒研究的說法，並非空穴來風，而要求研究機構銷毀病毒樣本，更讓人起疑意在湮滅證據。

據《新京報》報導，農業農村部、教育部等7部門聯合發佈通知要求加強動物病原微生物實驗活動監管，生物安全三級、四級實驗室從事高致病性動物病原微生物或者疑似高致病性動物病原微生物實驗活動的，應報省級以上畜牧獸醫主管部門批准，任何單位和個人未經批准不得從事相關實驗活動。

此外，通知要求各地畜牧獸醫主管部門要加強對轄區內動物病原微生物實驗室及其實驗活動的生物安全監督管理。未經批准從事高致病性動物病原微生物實驗活動的，要依法嚴肅查處。對實驗室能力條件發生變化，不再符合國家標準或有關規定的，要及時暫停或取消實驗活動許可。

同時，加強科研院所、大專院校、出版機構有關高致病性病原微生物研究成果發表的管理，納入相關績效評價工作。

通知說，除農業農村部指定的專業實驗室外，其他單位和個人不得保藏高致病性病原微生物菌（毒）種和樣本。對於違規保存菌（毒）種和樣本的，當地畜牧獸醫主管部門應當監督其就地銷毀或送農業農村部指定的保藏機構保存。

通知提出，加強動物病料採集和使用監管。對於重大動物疫病或疑似重大動物疫病，應當由動物防疫監督機構採集病料，採集過程中應當防止病原微生物擴散和感染，並對樣本的來源、採集過程和方法等作詳細記錄。各地畜牧獸醫主管部門要加強病料採集和實驗活動廢棄物的安全監管。

外媒報導指出，大陸網上有許多人質疑武漢病毒研究所或其他研究病毒的科研機構外洩實驗動物或病毒，導致新冠病毒疫情擴散，但大陸官方與武漢病毒研究所已多次否認。此時大陸7部門聯合發布通知要求嚴查未經批准的病毒實驗，確實啟人疑竇，顯示確有未經批准的病毒實驗，才需要發布通知明令禁止。而且又要求未經批准的研究用病毒樣本不得保留，當地政府要監督銷毀，讓人懷疑是否為湮滅證據之用。

(中時電子報)