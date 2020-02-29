淡水警分局昨(28)日深夜聯合臺北區蘆洲監理站於淡金路進行聯合稽查。(警方提供╱吳亮賢新北傳真)

淡水警分局昨(28)日深夜聯合臺北區蘆洲監理站於淡金路進行聯合稽查。(警方提供╱吳亮賢新北傳真)

淡水警分局昨(28)日深夜聯合臺北區蘆洲監理站於淡金路進行聯合稽查。(警方提供╱吳亮賢新北傳真)

適逢228連續假期來臨，淡水警分局加強各項交通執法，昨(28)日深夜聯合臺北區蘆洲監理站於淡金路進行聯合稽查，加強取締汽機車私自改裝排氣管、無照駕駛、改裝車體及危險駕駛等交通違規情事，共舉發改裝車體8件、無照駕駛12件、公共危險2件，另外取締噪音車32件。

淡水警分局表示，今年1月起針對非法改裝車體、無照駕駛、酒後駕車及危險駕駛，依違反道路交通管理處罰條例共舉發428件，攔查改裝未合格排氣管車輛通報環保局計231件。

另外，分局近期在淡水區民權路、淡金路、北新路等多處路段加強執行改裝車輛稽查，昨(28)日深夜在淡金路針對駕駛非法改裝、噪音擾人之車輛，協同監理單位舉發改裝車體8件、無照駕駛12件、公共危險2件，另外取締噪音車32件。

淡水警分局表示，車友勿騎乘不當改裝車輛，更不可併排競駛或在道路上蛇行、甩尾及闖紅燈等行為，如有上揭違規行徑，恐涉刑法「妨害公眾往來安全罪」，警方除啟動快打機制實施攔截圍捕外，也會調閱沿線路口監視器依法究責。

警方也呼籲，車主不要任意改裝車輛排氣管，製造巨大噪音擾民安寧，以免遭到取締受罰，民眾如果發現疑有改裝車噪音擾人狀況，也可至環保署「噪音車檢舉網站」檢舉，另外，變更車體亦會造成行車安全，警方將會同環保局及監理機關規劃執行聯合稽查勤務，強力取締違法改裝車輛，防制車禍及噪音汙染，還給民眾居住安寧與安全的交通環境。

(中時 )