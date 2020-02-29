「異壺尋藏–壺裡的異想世界」即日起在港區藝術中心展出，450件作品讓人大開眼界。（陳淑娥攝）

賴佳鴻作品《兒時英雄系列-火雲降龍金鯱》，榮獲金壺獎金獎。（陳淑娥攝）

台中市清水港區藝術中心開館20周年，今年特以壺器(福氣)為題策畫壺的大展，透過不同材質、技法、形式以及文化的茶壺結構中，得以品味以茶養器、以器蘊茶的文化認同與藝術價值，「異壺尋藏-壺裡的異想世界」共計450件作品，即日起至4月19日展出，將讓民眾大開眼界。

文化局長張大春今日在開幕式表示，壺器展有三大主軸，包括「台灣國際金壺獎」197件獲獎作品、「台灣新百壺」130件創作，以及「日本金工異媒材煮水壺器」展示，呈現以鑄造工藝的鐵壺與鍛造工藝的銀壺為重心，一窺異國茶文化風情。

策展人也是名陶藝師李幸龍指出，「異壺尋藏」特展以壺為定位，從立足台灣觀點而放眼國際思維，透過不同材質、技法、形式、文化的茶壺結構中，得以品味以茶養器、以器蘊茶之文化認同與藝術價值。

本次金壺獎獎項銅獎有4名，為謝嘉亨、羅濟明、荷蘭籍Jolanda Verdegaal與美國籍C. A. Traen，每名可獲獎金2萬5000元；銀獎2名，為陳德興與阿根廷籍的Vilma Villaverde，各可獲獎金5萬元，金獎1名為賴佳鴻，獨得獎金10萬元。

李幸龍表示，賴佳鴻金獎作品《兒時英雄系列–火雲降龍金鯱》，以中國民間傳說中龍生九子的螭吻為創意發想，有聚財美好寓意。日本螭吻叫做「鯱」，這個裝飾都會放在皇家住宅的屋頂，有吉祥、救火之意，此意象結合茶壺的出水，沖泡出甘甜的茶香，有異曲同工之妙，也希望使用者與觀賞者都能感受這份祥和。

港區藝術中心指出，茶與器長久以來是密不可分的兩個文化體系，「異壺尋藏–壺裡的異想世界」特展，三個展區共計450件創作，即日起在展覽室A展出，展期至4月19日止，歡迎喜歡壺器的民眾共襄盛舉。

(中時 )