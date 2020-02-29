義守大學29日在富邦人壽大專籃球聯賽(UBA)，以76比78飲恨敗給世新大學，今年男生組複賽只拿2勝5敗、排名第7，義大教練「小娟姊」謝玉娟賽後不禁感嘆，「看來我們下個學年度也該找交換學生幫忙了，最好是找一大一小！」

「其實昨天我們輸球之後，我就接到不少關心與安慰電話，甚至學校方面也在問我，為何跟其他球隊一樣找來外籍交換學生幫忙，」謝玉娟說，「尤其是我們學校跟伊朗那邊的關係不錯，或許可以找尋伊朗的交換學生，但問題是溝通。」

謝玉娟自傲表示，其實義大的失誤次數，一直都在各隊當中算是最少的，「因為我們很強調團隊溝通，所以假如真的要找外籍學生，第一件該做的事情就是，我們學校必須開英文班，否則我怎麼教溝通，甚至找伊朗學生，也需適應回教。」

是否下個學年度就可看到外籍學生？謝玉娟未把話說死，「現在一切都還要回去再說，交換學生能否成真？現在還很難講，只是除了找尋交換學生，我也打算建立一支三對三的球隊，也算替球員找尋不同的出路與選擇，重點是找到贊助。」

其實謝玉娟已經夠忙碌了，畢竟身為「一三七(義守大學、三民家商與七賢國中)」的「主軸」，小娟姊假如還要帶領三對三球隊，真的就要忙翻天了，就像有條老歌『停不了的愛』一樣，我就是喜歡讓自己忙一點的人，就算辛苦也沒差。」

(中時 )