新北市中和區公所成立「中和區居家檢疫關懷中心」，228連假期間仍持續透過電話等方式，關懷區內的居家檢疫者。（葉書宏攝）

新北市中和區公所成立「中和區居家檢疫關懷中心」，228連假期間仍持續透過電話等方式，關懷區內的居家檢疫者。（葉書宏攝）

新冠肺炎疫情升溫，新北市中和區公所成立「中和區居家檢疫關懷中心」，228連假期間不停歇，持續給予檢疫者心理支持。中和區長賴俊達表示，至今（29日）止區內尚有166位居家檢疫者，除了關懷外也提供送餐、採買等服務，讓檢疫者獲得良好的照顧。

中和區居家檢疫關懷中心成員除了公所各業務單位編組外，還包含衛生、警政、環保等各機關及里、鄰長、志工等社區人力，並視疫情發展隨時增加人力、物資做好應變。

賴俊達表示，2月居家檢疫者一度逾500位，至今（29日）止尚有166位居家檢疫者，每天早上、下午各1通電話，提醒居家檢疫者注意自身檢康狀況，另外，也會詢問是否還需要其他協助，里幹事也會代為採買食材、藥品等生活用品。

新北市中和區公所成立「中和區居家檢疫關懷中心」，228連假期間仍持續透過電話等方式，關懷區內的居家檢疫者。（葉書宏攝）

賴俊達表示，每一位居家檢疫者都會發放市府製作的居家防疫關懷包，內有口罩、衛教宣導及14天免費的影音帳號等，讓居家檢疫者在家不無聊。

另外，隨著日本、韓國疫情升溫，賴俊達表示，會依據中央流行疫情指揮中心通報，不排除居家檢疫者人數會再增加。再者，連假期間清潔隊持續加強區內環境消毒，包含各醫療院所及各捷運站周邊等。

賴俊達呼籲，為有效扼止疫情蔓延，居家檢疫者要遵守防疫相關規定，在檢疫的期間不能外出，如果連繫不上，就會立即通報警察協尋，也呼籲民眾以同理心體諒居家檢疫者，給予支持與關懷，攜手共渡防疫期。

(中時 )